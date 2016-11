Foto: EZB, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Europäische Zentralbank (EZB) und Bundesbank rechnen damit, dass der Leistungsbilanzüberschuss Deutschlands dieses Jahr erstmals die Marke von neun Prozent des Bruttoinlandsprodukts übersteigt: Das ergeben Berechnungen für Prognosen, die beide Zentralbanken in zwei Wochen veröffentlichen werden, berichtet der “Spiegel” in seiner am Samstag erscheinenden Ausgabe. Die Bundesregierung rechnete in ihrer Herbstprojektion vom Oktober noch mit einem Wert von 8,9 Prozent. Ursache für den jüngsten Schub ist der Kursverfall des Euro nach der US-Präsidentschaftswahl.

Ein billiger Euro macht deutsche Exportgüter attraktiver und dämpft gleichzeitig die Nachfrage nach ausländischen Waren und Dienstleistungen.