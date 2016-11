Haifa (dts Nachrichtenagentur) – In der israelischen Stadt Haifa sind angesichts der zahlreichen Großbrände rund 60.000 Einwohner aufgefordert worden, ihre Häuser zu verlassen. Es sei klar, dass “viele Brände gezielt gelegt wurden und wir es mit einem Terrorismus der Brandstiftung zu tun haben”, sagte Gilad Erdan, Minister für öffentliche Sicherheit, am Donnerstagabend in Haifa. Vor allem in der Küstenstadt im Norden des Landes, aber auch in anderen Landesteilen, darunter Gebiete um Nazareth und Jerusalem, wüten seit Tagen zahlreiche Großbrände.

Grund für seien eine anhaltende Dürrephase und starke Winde. Die Polizei ermittelt unterdessen aber auch wegen Brandstiftung. Viele Menschen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäusern behandelt. Mehrere Staaten – darunter Russland, Italien, Kroatien, die Türkei und Griechenland – unterstützen Israel bei den Löscharbeiten, unter anderem mit Löschflugzeugen.