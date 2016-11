Foto: Heiko Maas, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Union drängt Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) zur raschen Vorlage eines Gesetzentwurfs gegen sogenannte Kinderehen. “Für eine 13jährige in einer Zwangsehe zählt jeder Tag, den wir früher helfen können”, sagte Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) der “Bild”-Zeitung (Freitag). “Bundesjustizminister Heiko Maas muss endlich seinen Gesetzentwurf zum Verbot von Kinderehen vorlegen.”

Unterstützung kommt auch von Bayerns Justizminister Winfried Bausback (CSU): “Wenn 14- oder 15-jährigen Mädchen im Ausland verheiratet werden, dann muss so etwas in unserem Land von Anfang an null und nichtig sein. Es kommt auf den Schutz der Kinder an und dafür wäre das die beste Lösung. Ich bin zuversichtlich, dass sich die bayerische Überzeugungsarbeit hier am Ende lohnen wird.” Maas habe auf der Justizministerkonferenz angekündigt, die “Nichtigkeitslösung jedenfalls für Kinderehen mit unter 16-jährigen Mädchen übernehmen zu wollen”.