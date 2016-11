Foto: Sigmar Gabriel und Martin Schulz, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der SPD-Politiker Johannes Kahrs sieht den scheidenden Präsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz (SPD), als Favoriten für das Amt das Außenministers: “Martin Schulz hat mit seiner großen Erfahrung in der Europapolitik die notwendige Kompetenz, um das Amt sofort auszufüllen, wenn Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten gewählt wird”, sagte der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitag). “Er ist jemand, den man sich hervorragend als Außenminister vorstellen kann.” Kahrs bezeichnete den angekündigten Wechsel von Schulz in die Bundespolitik als “echten Gewinn für die SPD”.

Die Frage der SPD-Kanzlerkandidatur sei davon aber nicht berührt, betonte Kahrs. Es bleibe bei der Abmachung, den Kandidaten Ende Januar festzulegen. Kahrs plädierte für die Kanzlerkandidatur von SPD-Chef Sigmar Gabriel: “Ich würde mich freuen, wenn Gabriel Kanzlerkandidat wird. Gabriel hat die Qualitäten, um die SPD bei der Bundestagswahl auf deutlich über 30 Prozent zu bringen. Er ist ein hervorragender Wahlkämpfer und er wird ein guter Bundeskanzler.”