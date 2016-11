Foto: Thomas Gottschalk, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Fünf Jahre nach seinem Abschied von “Wetten, dass” kehrt Thomas Gottschalk mit einer eigenen Familien-Show ins Fernsehen zurück. Für SAT.1 moderiert der Entertainer ab Frühjahr 2017 “Little Big Shots” – eine Art “Wetten, dass” mit Kindern, berichtet die “Bild-Zeitung” in ihrer Freitagausgabe. SAT.1-Chef Kaspar Pflüger sagte dem Blatt, dass “Little Big Shots” derzeit der erfolgreichste Show-Start in den USA seit “The Voice” sei und für Unterhaltung für die ganze Familie stehe.

Pflüger: “Ich kann mir keinen Besseren als Thomas Gottschalk in der Rolle des Gastgebers vorstellen.” Laut “Bild” sagte Thomas Gottschalk, dass es bei der Show nicht darum gehe, als Sieger vom Platz zu gehen. Gottschalk: Die Kinder müssen weder eine Wette gewinnen noch irgendwelche Konkurrenten schlagen. Da kommen Knirpse mit ganz unterschiedlichen Talenten und zeigen was sie können. Es gibt keine Jury, die sich hinterher das Maul zerreißt und ich passe auf, dass die Kinder sich weder blamieren noch vorgeführt werden. Meine Aufgabe ist es dafür zu sorgen, dass sie genauso ihren Spaß haben wie das Publikum.” Auf die Frage, warum er wieder in den Ring steige, sagte Gottschalk, er möge die Frage nicht, weil sie so einen Rechtfertigungszwang bei ihm auslöse. Gottschalk: “Auf der Straße werde ich dauernd gefragt: Wann sieht man Sie wieder öfter im Fernsehen? Jetzt kann ich antworten: Im Frühjahr.” In seinen Shows hätte er es meistens mit Prominenten zu tun gehabt. Gottschalk: “Aber die richtig großen Stars verlassen mittlerweile ungern das Haus und sind statt dessen bei Youtube unterwegs. Also freue ich mich jetzt auf die spontansten und ehrlichsten Gäste die es gibt: Kinder.