Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Gelsenkirchen (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 hat am fünften Spieltag in der Gruppenphase der Europa League mit 2:0 gegen den OGC Nizza gewonnen. Yevhen Konoplyanka brachte die zunächst dominanten Gastgeber in der 14. Minute in Führung. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurde die Partie ausgeglichener, allerdings mangelte es den Franzosen an Ideen.

In der zweiten Hälfte zogen die Gastgeber das Tempo wieder an, in der 80. Minute traf Dennis Aogo dann zum 2:0. Die Schalker standen bereits vor der Partie als Gruppensieger fest.