Foto: Lufthansa-Maschine am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Pilotengewerkschaft Cockpit weitet ihren Streik bei der Lufthansa auf den Samstag aus. In der Zeit von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr sollen alle Langstreckenverbindungen ab Deutschland bestreikt werden, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. “Eine Schlichtung nach mehr als vier Jahren Verhandlungen macht nur dann Sinn, wenn der ernsthafte Wille an einem solchen Kompromiss nicht durch Scheinangebote konterkariert wird”, betonte Ingolf Schumacher, Vorsitzender Tarifpolitik.

“Es erscheint doppelzüngig, der VC vorzuwerfen, sie wolle den Tarifstreit nur eskalieren, wenn Lufthansa gleichzeitig eine hanebüchene Schadensersatzklage von über 60 Millionen Euro konstruiert, die darauf abzielt, die VC zu zerstören.” Die Piloten streiken bereits seit Mittwoch, Hunderte Flüge fielen bisher aus. Für den Freitag kündigte die Lufthansa 830 weitere Flugstreichungen an. Die Gewerkschaft fordert eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent.