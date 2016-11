Foto: Bogotá (Kolumbien), über dts Nachrichtenagentur

Bogotá (dts Nachrichtenagentur) – Die kolumbianische Regierung und die Guerillabewegung Farc haben einen neuen Friedensvertrag geschlossen: Kolumbiens Präsident Juan Manuel Santos und der Farc-Kommandeur Rodrigo Londoño unterschrieben den überarbeiteten Vertrag am Donnerstag bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Bogotá. In der kommenden Woche soll das Abkommen im Kongress gebilligt werden. Vor knapp zwei Wochen hatten sich die Regierung und die Guerillabewegung auf das neue Abkommen verständigt.

Der ursprünglich vereinbarte Friedensvertrag, den die kolumbianische Bevölkerung im Oktober in einem Referendum mit knapper Mehrheit abgelehnt hatte, war in zahlreichen Punkten verändert worden. In dem mehr als 50 Jahre dauernden Konflikt im Land wurden über 220.000 Menschen getötet, Zehntausende gelten als vermisst. Für seine Bemühungen um die Beilegung des Konflikts wird Santos in diesem Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.