Foto: Martin Schulz, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Im Europaparlament haben die ersten Abgeordneten offiziell ihre Bewerbung für die Nachfolge von Präsident Martin Schulz (SPD) angekündigt: Die Christdemokratin Mairead McGuinness aus Irland und der französische Christdemokrat Alain Lamassoure wollen laut eines Berichts des “Handelsblatts” für das Amt kandidieren und haben dies der Führung der konservativen EVP-Fraktion am Mittwoch mitgeteilt. EVP-Fraktionschef Manfred Weber stellte am Mittwoch noch einmal klar, dass seine Fraktion Anspruch auf die Nachfolge von Martin Schulz erhebt. Ob die EVP, der unter anderem die CDU/CSU angehört, den Posten am Ende bekommen wird, ist aber noch nicht sicher.

Denn dafür benötigt die EVP die Stimmen der sozialistischen S&D-Fraktion. “Dass Schulz nun geht, bedeutet keineswegs, dass die EVP ihn automatisch beerben kann. Es ist nicht klar, ob die Sozialisten als zweitgrößte Fraktion den EVP-Kandidaten unterstützen werden”, sagte Rebecca Harms, Fraktionsvorsitzende der Grünen, dem “Handelsblatt”. Die sozialistische Fraktion wählt in zwei Wochen einen neuen Vorsitzenden. Erst nach dieser Wahl werde die Fraktion darüber entscheiden, ob sie einen EVP-Kandidaten unterstützen will, berichtet das “Handelsblatt” unter Berufung auf Parteikreise.