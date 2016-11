Foto: André Poggenburg, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Sachsen-Anhalts AfD-Landesvorsitzender André Poggenburg fordert nach Bekanntwerden von Trickserei-Vorwürfen gegen Nordrhein-Westfalens AfD-Landeschef Marcus Pretzell eine rasche Befassung und Klärung durch den Bundesvorstand. “Wir haben den höchsten Anspruch auf demokratisches Miteinander in der Partei”, sagte Poggenburg der “Bild” (Freitag). “Der Bundesvorstand muss prüfen, was an den Vorwürfen dran ist”.

Gleichzeitig warnte Poggenburg davor, die Auseinandersetzung weiter über Medien auszutragen. “Ein öffentlicher Schlagabtausch” sei “nicht akzeptabel”, sagte er. Zuvor hatten Thüringens AfD-Chef Björn Höcke und der stellvertretende Bundesvorsitzende Alexander Gauland in einem gemeinsamen Kommuniqué erklärt, dass es fraglich erscheinen, ob bei der Kandidatenwahl in NRW “alles mit rechten Dingen zugegangen ist”. Die Listenwahl solle deshalb von einem Schiedsgericht überprüft werden. Pretzell hatte darauf auf Facebook erklärt, er sei “verwundert über das Verhalten von Höcke und Gauland”, die “den Landesverband NRW in den Schmutz ziehen”.