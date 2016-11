Foto: Festnahme mit Handschellen, über dts Nachrichtenagentur

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) – Die Polizei hat einen 20 Jahre alten syrischen Flüchtling bei der versuchten Ausreise von Deutschland nach Dänemark vorläufig festgenommen: “Der in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberschwaben wohnhafte Beschuldigte soll sich Gegenstände oder Stoffe verschafft haben, die für die Herstellung von Waffen oder Spreng- und Brandvorrichtungen geeignet sind”, teilten die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg am Donnerstag mit. Demnach wurde die Festnahme bereits am Samstag durchgeführt. Erkenntnisse, die für eine konkrete Gefährdung sprechen, lägen derzeit nicht vor.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.