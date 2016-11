Foto: Junges Pärchen mit Einkaufstaschen, über dts Nachrichtenagentur

Nürnberg (dts Nachrichtenagentur) – Die Verbraucherstimmung in Deutschland hat sich im November stabil gezeigt: Der Konsumklima-Gesamtindikator prognostiziert für Dezember 9,8 Punkte nach 9,7 Zählern im November, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK am Donnerstag mit. Damit hat der Indikator nach mehreren Rückgängen in Folge wieder leicht zulegen können. Die Konjunkturaussichten hellen sich wieder etwas auf.

Der Indikator legt zum zweiten Mal in Folge moderat zu: Nach einem Plus von 2,3 Punkten steigt die Konjunkturstimmung auf 15,3 Zähler, teilte die GfK weiter mit. Nach zwei Rückgängen in Folge stabilisiert sich die Einkommenserwartung im November wieder: Nach einem minimalen Minus von 0,3 Zählern weist der Indikator aktuell 44,5 Punkte auf. Damit er liegt nahezu exakt auf Vorjahresniveau (November 2015: 44,4 Punkte). Steigende Konjunkturaussichten sowie eine stabilisierte Einkommenserwartung sorgen dafür, dass die Anschaffungsneigung im November leicht zulegen kann. Nach einem Plus von 1,3 Zählern steigt der Indikator auf 51,2 Punkte. Im Vorjahresvergleich steht ein kleines Plus von 2,3 Zählern zu Buche.