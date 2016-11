Foto: Martin Schulz, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament, Elmar Brok (CDU), hat sich für eine Berufung von Martin Schulz (SPD) zum deutschen Außenminister ausgesprochen. “Martin Schulz verfügt über mehr internationale Erfahrung als viele andere Politiker, die bislang in das Amt des Außenministers wechselten”, sagte Brok der “Welt”. Er wäre “eine gute Besetzung”.

Als Nachfolger von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) könne Schulz entscheidende Akzente bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union setzen, sagte Brok. “Wenn er Außenminister werden sollte, könnte er sich in den entscheidenden Monaten des Bratislava-Prozesses einbringen und sich für eine Vertiefung der Außen- und Sicherheitspolitik einsetzen. Dafür hat er sich schon als Parlamentspräsident stark gemacht.” Brok appelliert an die zuständigen Ressorts in Berlin, konstruktiv zusammenzuarbeiten. “Ich hoffe, dass Außen- und Verteidigungsminister bei der EU-Reformagenda trotz aufkommenden Wahlkampfs zusammenarbeiten.” Mit Schulz würde nach Einschätzung des Christdemokraten ein Stilwechsel in der deutschen Diplomatie einhergehen. “Schulz ist ein Vollblutpolitiker, während Steinmeier doch als früherer Verwaltungsmann einer nüchternen und sachlichen Linie folgt”, sagte Brok. “Beide haben verschiedene Ausgangspunkte. Während der eine politischer werden musste, wird sich der andere im Amt des Außenministers dämpfen müssen.” Schulz hatte erklärt, nicht mehr für eine weitere Amtszeit als Präsident des Europäischen Parlaments zur Verfügung zu stehen. Stattdessen will er an der Spitze der nordrhein-westfälischen Liste für die SPD bei der Bundestagswahl 2017 antreten.