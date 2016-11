Foto: Notarzt, über dts Nachrichtenagentur

Bamberg (dts Nachrichtenagentur) – Im bayerischen Landkreis Bamberg ist am Donnerstagmorgen ein 51 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er war zwischen Altendorf und Neuses an der Regnitz mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der 23-jährige Autofahrer hatte den Radfahrer aus noch ungeklärten Gründen zu spät gesehen und war von hinten gegen das Fahrrad geprallt, so die Beamten weiter.

Der 51-Jährige verletzte sich dabei so schwer, dass er trotz der Bemühungen eines Notarztes noch an der Unfallstelle starb. Rettungskräfte brachten den 23-Jährige mit einem Schock in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung zur Klärung der Unfallursache ein.