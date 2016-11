Foto: Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), über dts Nachrichtenagentur

Mönchengladbach (dts Nachrichtenagentur) – Borussia Mönchengladbach und Manchester City haben sich am fünften Spieltag der Gruppenphase der Champions League mit 1:1 unentschieden getrennt. Die Gastgeber starteten mit Schwung in die Partie und kamen zu kleineren Chancen, in der 23. Minute brachte Raffael Mönchengladbach dann in Führung. Gegen Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste jedoch stärker, in der 45. Minute traf David Silva schließlich zum Ausgleich.

Nach Gelb-Rot für Lars Stindl in der 52. Minute spielten die Briten kurzzeitig in Überzahl, konnte diese jedoch nicht nutzen. In der 63. Minute sah dann auch Fernandinho von Manchester City Gelb-Rot.