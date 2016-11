Foto: Franck Ribéry (FC Bayern München), Pressefoto Ulmer, über dts Nachrichtenagentur

Rostow am Don (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Bayern München hat am fünften Spieltag der Gruppenphase der Champions League mit 2:3 gegen den FK Rostow verloren. Die Münchener dominierten die Partie zunächst, kamen jedoch lange nicht zu zwingenden Chancen. Erst in der 36. Minute brachte Douglas Costa die Gäste in Führung.

In der 44. Minute traf Sardar Azmoun dann zum Ausgleich, in der 49. Minute verwandelte Dmitri Polos einen Foulelfmeter für die Russen. Drei Minuten später sorgte Juan Bernat für den erneuten Ausgleich. In der Folge kam Rostow immer wieder zu Chancen, in der 67. Minute schoss Christian Noboa schließlich das 3:2 für die Gastgeber. Die Bayern hatten sich bereits am vierten Spieltag den Einzug ins Achtelfinale gesichert.