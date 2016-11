Foto: Lufthansa-Maschinen am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat auch für Freitag Streiks bei der Lufthansa angekündigt. In der Zeit von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr seien alle Piloten der Kurzstrecken-Flotten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, teilte die Gewerkschaft am Mittwoch mit. “Das Lufthansa-Management zeigt weiterhin keinerlei Bewegung und hat kein verhandlungsfähiges Angebot übermittelt”, so Jörg Handwerg, Mitglied des VC-Vorstandes.

“Der Vorstand lässt nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern auch die Kunden zunehmend unter dieser kompromisslosen Unternehmenspolitik leiden.” Die Piloten streiken bereits seit der Nacht zum Mittwoch, Hunderte Flüge wurden gestrichen. Auch für den Donnerstag kündigte die Lufthansa aufgrund des Streiks Flugstreichungen an. Betroffen sind nach Angaben der Airline 912 Verbindungen. Die Gewerkschaft fordert eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent.