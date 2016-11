Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der bayerische Justizminister Winfried Bausback (CSU) fordert, die Religionsfreiheit in Deutschland neu zu denken. So solle man künftig höhere Anforderungen an die Plausibilität der Behauptung stellen, etwa eine Bekleidung sei Teil der Religionsausübung: “Es droht eine Banalisierung der Religionsfreiheit, wenn jedes Verhalten vom Betroffenen in kaum nachprüfbarer Weise zur Religionsausübung erklärt werden kann”, schreibt Bausback in einem Gastbeitrag für die “Frankfurter Allgemeine Zeitung” (Donnerstagsausgabe). Der verfassungsrechtlich gebotene Ausgleich der Religionsfreiheit mit widerstreitenden anderen Verfassungsgütern sollte “nicht regelmäßig zu Lasten der Allgemeinheit gelöst werden”, meint Bausback in der F.A.Z.