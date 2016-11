Foto: Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

New York (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Künstlerin Roni Horn ist ein Fan von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): “So viele US-Bundesstaaten sind so rückständig in ihrem Denken und Handeln. Ich bin ein großer Fan von Angela Merkel. Ich will nicht, dass sie geht. Sie ist mein einziges Licht am Himmel. Sie ist die Einzige in Europa, die sich gegen den Rechtsruck stellt”, sagte die 61-Jährige dem “Zeitmagazin”.

An der Sprache merke man, “in was für merkwürdigen Zeiten wir leben”, sagte die Künstlerin. “Nichts bedeutet mehr etwas. Jeder trägt seine eigene Wahrheit in beliebiger Richtung. Trump hat in seiner Wahlkampagne immer wieder gelogen und die Fakten ignoriert. Oft hat die Presse diese Lügen abgedruckt. Es gab mal einen Politiker, der hat gesagt: `Du kannst deine eigene Meinung haben, aber nicht deine eigenen Fakten.`” Horn ist in New York geboren und studierte an der Rhode Island School of Design und an der Yale University. Ihre Arbeiten sind unter anderem im Museum of Modern Art (MoMA) in New York zu sehen.