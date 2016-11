Foto: Katholischer Pfarrer in einer Messe, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Forderung des bayerischen Finanzministers Markus Söder (CSU), die Kirchen sollten “weniger Politik machen”, ist in der Union eine Debatte um die Rolle der Kirchen im Staat entbrannt. “Mehr Kirche, mehr Christen, das geht zulasten von niemandem, wäre aber zum Nutzen aller”, schreibt der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff (CDU) in der “Zeit”-Beilage “Christ & Welt”. Kirchenvertreter würden “gelegentlich mit Einlassungen über das Ziel hinausschießen, aber dies ist mir tausendmal lieber, als dass der `wind of change` der gesellschaftlichen Stimmung immer stärker in die egoistische und einseitig interessengeleitete Richtung dreht”.

Deshalb wünsche er sich “eine lautere, wesentlich mutigere Positionierung der Kirchen und Religionsgemeinschaften in unserem Land”. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wies demgegenüber auf “unterschiedliche Rollen und Perspektiven” von Kirche und Staat hin. Zwar sollte sich die Kirche in politische und gesellschaftliche Diskussionen einmischen. “Die Kirche muss zugleich auch den Auftrag des Staates und sein Handeln akzeptieren”, so de Maizière. Und weiter: “Stärker als dem Staat ist es der Kirche möglich, im Namen der Barmherzigkeit und Nächstenliebe andere Schwerpunkte zu setzen und sich bestimmten Personen oder Gruppen besonders zuzuwenden.” Je konkreter und tagespolitischer kirchliche Wortmeldungen seien, “desto mehr werden sie aber auch weniger unterscheidbar zu anderen gesellschaftlichen Debattenbeiträgen”. Das müssten die Kirchen berücksichtigen.