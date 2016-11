Foto: Lufthansa-Maschine wird am Flughafen beladen, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt (dts Nachrichtenagentur) – Die Vereinigung Cockpit (VC) will die Piloten bei Lufthansa auch für Donnerstag zu einem ganztägigen Streik aufrufen. Nachdem schon für Mittwoch fast 900 Flüge seitens Lufthansa gestrichen wurden, sind auch diesmal wieder alle Lang- und Kurzstreckenverbindungen betroffen, die in dieser Zeit aus Deutschland abfliegen sollten, teilte die Gewerkschaft in der Nacht auf Mittwoch mit, während die jüngsten Streiks gerade begonnen hatten. Zuvor hatten sowohl das Arbeitsgericht Frankfurt als auch das Hessische Landesarbeitsgericht den Streik der VC für zulässig erklärt.

Die VC fordert eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent.