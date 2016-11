Walldorf (dts Nachrichtenagentur) – Der Softwarekonzern SAP will massiv in Künstliche Intelligenz investieren. SAP werde “der führende Anbieter” bei intelligenten Anwendungen für geschäftliche Software, sagte Vorstandschef Bill McDermott dem “Handelsblatt” (Mittwochsausgabe). “Wir treiben maschinelles Lernen mit allem voran, was wir haben”, erklärte er.

In dieser Teildisziplin leitet die Technologie aus großen Datenmengen Muster und Gesetzmäßigkeiten ab. Die Investitionen bezifferte McDermott nicht genau, es handle sich um “Millionen über Millionen”. Derzeit beschäftigten sich rund 100 Entwickler mit der Technologie, es sollen in Zukunft aber deutlich mehr werden. Übernahmen seien nicht nötig, betonte der Manager. “Wir haben 22.000 brillante Entwickler, die besten der Welt, wir mussten sie nur von der Kette lassen und auf die wichtigsten Themen ansetzen.” SAP plant etwa einen intelligenten Assistenten für Stellenbesetzungen: “Maschinen haben keine Vorurteile, sie haben nur einen Algorithmus, der zum Job den passenden Bewerber sucht”, sagte McDermott. Kürzlich kündigte der Konzern außerdem eine Software an, die Marken in Videos und Bildern analysieren können soll, um der Werbebranche zu helfen. Eine wichtige Rolle könnte das maschinelle Lernen auch in der vernetzten Industrie spielen, etwa bei der vorausschauenden Wartung von Maschinen.