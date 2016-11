Foto: Lufthansa-Maschine am Flughafen, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der für den Mittwoch geplante Pilotenstreik bei der Lufthansa kann stattfinden: Ein Antrag der Fluggesellschaft auf eine einstweilige Verfügung gegen den Ausstand der Gewerkschaft Cockpit wurde am Dienstag in erster Instanz vom Arbeitsgericht Frankfurt am Main abgewiesen. Cockpit hatte die 5.400 Piloten der Airline zu einem 24-Stunden-Streik aufgerufen. Nach Angaben der Lufthansa müssen knapp 880 Flüge gestrichen werden.

Die Gewerkschaft fordert nach mehr als fünfeinhalb Jahren ohne Vergütungserhöhung eine durchschnittliche jährliche Anpassung der Gehälter um 3,66 Prozent.