Chicago (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Basketballspieler Paul Zipser, der seit dem Sommer bei den Chicago Bulls in der NBA spielt, sieht in dem Vermächtnis von Chicago-Bulls-Legende Michael Jordan, welcher als einer der besten Basketballspieler der NBA-Geschichte gilt, “eine Riesen-Motivation”. Man spüre es “in der ganzen Stadt, ob du jetzt am Jordan-Steakhouse vorbeiläufst oder an seinen Trikots”, sagte Zipser “Sport1″. Auch im Trainingskomplex und in der Arena seien “überall Bilder und Errungenschaften”.

Zipser wurde von den Bulls beim NBA-Draft 2016 in der zweiten Runde gedraftet. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag. Zuvor spielte er beim FC Bayern München in der Basketball-Bundesliga (BBL).