Foto: Container, über dts Nachrichtenagentur

Brüssel (dts Nachrichtenagentur) – Die EU-Staaten haben das europäisch-kanadische Freihandelsabkommen Ceta offiziell gebilligt. Die EU sei nun bereit, das Abkommen zu unterzeichnen, so der derzeitige EU-Ratsvorsitzende Robert Fico am Freitagabend. Dies sei eine Meilenstein in der EU-Handelspolitik.

Zuvor hatte das Regionalparlament der Wallonie dem Kompromiss zum Freihandelsabkommen mit Kanada zugestimmt. Aufgrund des Widerstands der Wallonie hatte Belgien dem Abkommen zunächst nicht zustimmen können. Erst am Donnerstag hatten sich die belgische Zentralregierung und die Regionen auf einen Kompromiss einigen können. Die für denselben Tag geplante Unterzeichnung des Abkommens musste abgesagt werden.