Las Vegas (dts Nachrichtenagentur) – Auch wenn sie an einem der trockensten und lebensfeindlichsten Orte der Welt lebt, legt Steffi Graf Wert auf einen “grünen” Lebensstil. “Ökologisches Bewusstsein hat meines Erachtens nichts mit dem Wohnort zu tun”, sagte Graf dem Magazin “DB Mobil” (Ausgabe 11/2016). Auch in einer Wüstenstadt wie Las Vegas, in der die ehemalige Weltklasse-Tennisspielerin gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Ex-Tennis-Profi André Agassi, sowie ihren zwei Kindern lebt, sei dies möglich.

“Wir haben zum Beispiel die besten Voraussetzungen, um Solar-Energie zu gewinnen.” Zudem gebe es kaum eine Stadt in den USA, die so viele Mittel und Wege zum sparsamen Wasserverbrauch erarbeitet habe. Graf geht dabei selbst mit gutem Beispiel voran. “Wir bauen Obst und Gemüse an und haben einen großen Teil des Gartens umgewandelt, echtes Gras gegen Kunstrasen und Wüstenpflanzen ausgetauscht, die nur wenig Wasser benötigen”, erzählte die 47-Jährige. “Was nicht aus dem Garten kommt, kaufe ich in einem Bio-Laden.” Der zweifachen Mutter ist es wichtig, dass sich auch ihre Kinder für das Allgemeinwohl engagieren: “Allein über den Schulunterricht sind sie sehr vertraut mit dem karitativen Gedanken.” Dort gebe es beispielsweise regelmäßig “Wir geben zurück”-Tage. “Zu diesem Anlass hat mein Sohn gerade bei einer Organisation Mittagessen für bedürftige Kinder gepackt und verteilt. Meine Tochter hat an diesem Tag den Park sauber gemacht.” Außerdem helfe sie regelmäßig in einem Tierheim. “Vor allem haben sie gelernt: Es geht nicht nur um Geld, sondern auch darum, Zeit zu spenden. Sie lernen, sensibel für die Bedürfnisse anderer Menschen zu sein.”