Foto: Logo des FC Bayern München in einem Fanshop, über dts Nachrichtenagentur

München (dts Nachrichtenagentur) – Julian Green, Stürmer beim FC Bayern München, hofft nach seinem ersten Profi-Tor im DFB-Pokalspiel gegen den FC Augsburg auf Einsätze in der Bundesliga: “Ich weiß aber, dass Bayern einer der besten Vereine der Welt ist, dass die Mannschaft sehr lange und sehr gut zusammenspielt”, sagte Green der “Bild”. Das Tor sei “ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung” gewesen. Der 21-jährige US-Nationalspieler spielt seit 2009 bei den Bayern, in der A-Mannschaft konnte er aber noch nicht entscheidend eingreifen.

Obwohl ihm ein Wechsel nahegelegt wurde, will er sich in München durchsetzen: “Ich habe ja gesagt, ich warte auf meine Chance, gebe Gas im Training.”