Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst Kursverluste verzeichnet. Kurz vor 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.645 Punkten berechnet. Das entspricht einem Minus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss des Vortages.

An der Spitze der Kursliste stehen nur die Papiere von Linde entgegen dem Trend im Plus. Der Technologie-Konzern will ab 2019 jährlich 550 Millionen Euro einsparen, 370 Millionen Euro mehr als bisher geplant. Die Aktien von Fresenius, Merck und Eon bilden gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.