Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Schauspieler Manfred Krug ist tot. Einen entsprechenden Bericht der “Bild” bestätigte sein Management mehreren Medien. Er sei bereits am 21. Oktober im Alter von 79 Jahren im Beisein seiner Familie gestorben, schreibt “Spiegel-Online”.

Der Schauspieler, der seine Karriere in der DDR begann, erlangte in der Bundesrepublik unter anderem für seine Rolle des eigenwilligen Rechtsanwalts Robert Liebling in der Fernsehserie “Liebling Kreuzberg” eine große Popularität. Außerdem spielte er von 1984 bis 2001 insgesamt 41-mal die Rolle des Kommissars Paul Stoever im “Tatort”. Neben seiner Schauspiel-Karriere war Krug auch als Sänger und Schriftsteller tätig.