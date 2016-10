Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Diepholz (dts Nachrichtenagentur) – In der niedersächsischen Gemeinde Asendorf im Landkreis Diepholz ist am Mittwochabend eine 17 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die 17-Jährige war zusammen mit einer Familienangehörigen auf einem Geh- und Radweg an der Bundesstraße 6 unterwegs gewesen, als sie aus ungeklärter Ursache auf die Fahrbahn stürzte, wo in dem Moment ein Lkw an ihnen vorbei fuhr, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ob die 17-Jährige durch den vorbeifahrenden Lkw zu Fall kam oder von alleine stürzte sei noch ungeklärt, so die Beamten weiter.

Der 61-jährige Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort, meldete sich aber später bei der Polizei. Die 17-Jährige wurde in eine nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später an den Folgen des Unfalls verstarb. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um den genauen Unfallhergang zu klären.