Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Tommy Haas hat seine Absicht bekräftigt, so schnell wie möglich wieder Tennis-Turniere zu bestreiten. “Ich schulde es mir selber, noch einmal gutes Tennis zu spielen”, sagte er der “Süddeutschen Zeitung”. Haas war lange der beste deutsche Tennisspieler, im Jahr 2002 glückte ihm der Aufstieg auf Platz zwei der Weltrangliste.

Nach einer Operation am rechten Fuß befindet sich Haas aktuell in einer Rehabilitationsphase. Auf die Frage, ob der Gedanke an ein Comeback nach einem Jahr ohne Center-Court-Auftritt bei ihm ein Kribbeln auslöst, antwortet er: “Absolut. Ich weiß genau, warum ich unbedingt zurück will.” Haas äußerte sich in dem Gespräch auch über vertane Chancen – gerade in der Nationalmannschaft, in der er mit Nicolas Kiefer lange eine der Hauptrollen spielte. “Sicher hätten wir auch im Davis Cup mal einen Titel holen können”, sagte Haas, “aber der eine war vielleicht mehr Teamspieler als der andere.” Unabhängig davon, wie erfolgreich ein mögliches Comeback verläuft – schon jetzt schaut Haas zufrieden auf seine Karriere: “Ich habe Höhen und Tiefen erlebt, alle Hürden irgendwie genommen”, sagte er. “Es ist ein gutes Gefühl zu wissen: Ich bin im Reinen mit mir.” Dass er bei seiner Rückkehr so alt sein wird, dass viele Gegner seine Söhne sein könnten, betrachtet er als besonderen Reiz: “Gerade das fände ich wahnsinnig spannend. Ich habe Lust, mich mit diesen Jungs zu messen.”