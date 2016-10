Foto: Klaus Wowereit, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Für den ehemaligen Regierenden Bürgermeister Berlins, Klaus Wowereit, gibt es keinen anderen Beruf, der so stressig ist wie der Beruf eines Politikers. “Das ist wirklich Raubbau, den du in der Politik an dir betreibst: Du rennst wie beim Marathon, von montags bis sonntags, und zwar wirklich rund um die Uhr”, sagte Wowereit der Wochenzeitung “Die Zeit”. Schon aus Selbstschutz müsse man damit irgendwann aufhören.

Er bleibe ein politischer Mensch, aber “eigentlich bin ich ganz zufrieden, dass ich mich heute raushalten kann”, so Wowereit weiter. Er könne nach wie vor “Kronzeuge werden für viele amtierende Politiker”, ziehe es aber vor, die aktuelle Berliner Politik nicht zu kommentieren, sagte er.