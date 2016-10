Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Dresden (dts Nachrichtenagentur) – Arminia Bielefeld hat in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit 1:0 gegen Dynamo Dresden gewonnen und ist damit eine Runde weiter. Dresden hatte in der ersten Halbzeit mehrere Chancen, konnte sie jedoch nicht umsetzen. Auch in der zweiten Spielhälfte drängten die Dresdner auf einen Treffer, doch in der 66. Minute brachte Christoph Hemlein die Gäste aus Bielefeld schließlich in Führung.

Die Spiele Sportfreunde Lotte gegen Bayer 04 Leverkusen, SC Freiburg gegen SV Sandhausen und Würzburger Kickers gegen 1860 München gingen unterdessen in die Verlängerung.