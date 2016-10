Foto: Flagge von Syrien, über dts Nachrichtenagentur

Paris (dts Nachrichtenagentur) – Die internationale Anti-IS-Koalition bereitet den Sturm auf die von der Terrormiliz “Islamischer Staat” (IS) syrische Stadt Rakka vor. Das kündigte US-Verteidigungsminister Ashton Carter nach einem Treffern mit Verteidigungsminister aus 13 Ländern in Paris am Dienstag. Derzeit würden die lokalen Kräfte, die die Befreiung durchführen sollen, aufgebaut.

Die Befreiung Rakkas habe die gleiche Dringlichkeit wie die Rückeroberung Mossuls, so Carter. Die Offensive zur Rückeroberung Mossuls hatte am 17. Oktober begonnen.