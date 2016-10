Foto: Barack Obama, über dts Nachrichtenagentur

Washington (dts Nachrichtenagentur) – US-Präsident Barack Obama reist im November nach Berlin. Das teilte das Weiße Haus am Dienstag mit. Obama werde vom 14. bis zum 21. November Griechenland, Deutschland und Peru besuchen.

Seine Ankunft in Berlin sei für den 16. November geplant. Dort werde er unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Bei den Gesprächen soll es unter anderem um die Konflikte in der Ukraine und in Syrien sowie um die transatlantischen Beziehungen gehen. Am 18. November werde Obama zu einem Gipfel in die peruanische Hauptstadt Lima weiterreisen.