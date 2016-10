Foto: Euromünzen, über dts Nachrichtenagentur

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) – Am Jahresende 2015 haben in Deutschland rund 398.000 Leistungsberechtigte Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten: Die Zahl der Empfänger stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,9 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. 66 Prozent der Leistungsbezieher lebten in Einrichtungen wie Wohn- oder Pflegeheimen. 34 Prozent lebten überwiegend in Einpersonenhaushalten außerhalb solcher Einrichtungen.

Mit 44 Jahren waren die Leistungsberechtigten außerhalb von Einrichtungen im Durchschnitt deutlich jünger als Berechtigte in Einrichtungen. Diese waren durchschnittlich 55 Jahre alt.