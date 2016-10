Foto: Angela Merkel, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Thüringer CDU bereitet für den nächsten Bundesparteitag einen Antrag mit einem Appell an Angela Merkel vor, erneut für das Amt der Parteivorsitzenden anzutreten. Das kündigte CDU-Landeschef Mike Mohring gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe an. Die Thüringer CDU will darüber in der kommenden Woche entscheiden.

Der Parteitag Anfang Dezember in Essen wäre nach Mohrings Ansicht für Merkel der geeignete Zeitpunkt, um auch eine erneute Kandidatur als Bundeskanzlerin anzukündigen. “Es wäre der richtige Rahmen”, sagte Mohring. Am Wochenende hatte schon Merkels Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern sie zu einer erneuten Kandidatur aufgerufen. Mohring rechnet damit, dass nun weitere CDU-Landesverbände dem Beispiel erfolgen werden. Vereinzelt war Merkel auch aus der CSU zu einer Kandidatur ermuntert worden.