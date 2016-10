Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Kaiserslautern (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FC Kaiserslautern hat das Montagsspiel des 10. Spieltags in der 2. Bundesliga mit 3:0 gegen den VfL Bochum gewonnen. Der VfL übernahm zunächst die Initiative und erarbeitete sich einige Chancen, doch in der 32. Minute brachte Osayamen Osawe Kaiserslautern in Führung. In der zweiten Hälfte zeigten sich die Bochumer kämpferisch, auch nach dem zweiten Treffer von Osawe in der 57. Minute.

Nach Osawes drittem Treffer in der 75. Minute wirkten ihre Bemühungen jedoch nur noch halbherzig.