Foto: Clueso (Thomas Hübner), über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der deutsche Sänger Clueso ist mit seinem Album “Neuanfang” die neue Nummer eins der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Damit landete der Erfurter nach seinem Album “Stadtrandlichter” aus dem Jahr 2014 zum zweiten Mal auf dem ersten Platz der Liste.

Die US-Rockband Kings of Leon liegt mit dem Album “Walls” auf dem zweiten Rang, Santiano kommen mit der Live-Version ihres Albums “Von Liebe, Tod und Freiheit” auf den dritten Platz. In den Single-Charts führt weiterhin Rag`n`Bone Man mit “Human” die Liste an. Disturbed mit “The Sound Of Silence” und Sia feat. Kendrick Lamar mit “The Greatest” belegen die übrigen Podiumsplätze. Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.