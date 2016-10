Foto: Benedikt Höwedes (FC Schalke 04), über dts Nachrichtenagentur

Krasnodar (dts Nachrichtenagentur) – Der FC Schalke 04 hat am dritten Spieltag in der Gruppenphase der Europa League mit 1:0 gegen den FK Krasnodar gewonnen. Schalke begann die Partie mit sehr viel Druck, in der 11. Minute brachte Yevhen Konoplyanka die Gäste in Führung. Gegen Ende der ersten Spielhälfte wurden die Russen mutiger, Torgelegenheiten blieben jedoch zunächst aus.

In der zweiten Halbzeit erhöhten die Russen den Druck zunehmend, Schalke ließ jedoch keine hochkarätigen Chancen zu.