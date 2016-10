Foto: Frankfurter Wertpapierbörse, über dts Nachrichtenagentur

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst etwas zugelegt. Kurz vor 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 10.655 Punkten berechnet. Das entspricht einem Plus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Schluss des vorherigen Handelstags.

An der Spitze der Kursliste legen die Papiere der Deutschen Lufthansa stark zu. Das Unternehmen hatte seine Ergebnisprognose für 2016 angehoben: Das erfreute die Anleger. Die Aktien von Linde, ProSiebenSat.1 und Infineon bilden die Schlusslichter der Liste.