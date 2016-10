Foto: Fahne von Indien, über dts Nachrichtenagentur

Kalkutta (dts Nachrichtenagentur) – Bei einem Brand in einer Klinik in der indischen Stadt Bhubaneswar, der Hauptstadt des Bundesstaates Odisha im Osten des Landes, sind am Montag mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Zahlreiche weitere seien verletzt worden, berichten örtliche Medien. Sie seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden.

Das Feuer sei gegen 19:30 Uhr Ortszeit (16:00 Uhr deutscher Zeit) im zweiten Stock des Gebäudes ausgebrochen. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar.