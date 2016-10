Foto: Norbert Lammert, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Norbert Lammert (CDU) will bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr nicht wieder kandidieren. Dies habe der Bundestagspräsident in einem Schreiben an seinen CDU-Kreisverband Bochum mitgeteilt, so der Sprecher des Bundestages, Ernst Hebeker, am Montag. Er bestätigte damit einen Bericht von “Focus Online”.

Demnach schrieb Lammert: “Ich denke, es ist nun Zeit für einen Wechsel, zumal auch ich nicht immer jünger werde.” Lammert ist seit 1980 Mitglied des Deutschen Bundestages, seit 2005 ist er Bundestagspräsident.