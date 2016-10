Foto: Polizeiwagen, über dts Nachrichtenagentur

Leipzig (dts Nachrichtenagentur) – Mehrere Schulen in Deutschland haben am Montag Drohmeldungen per E-Mail erhalten. Das berichtet der MDR mit Verweis auf Polizeiangaben. Laut “MDR Aktuell” sind unter anderem Gymnasien in Magdeburg, Leipzig, Göttingen und Bayreuth betroffen.

Die E-Mails hätten den gleichen Inhalt und kämen vom gleichen Absender. In Leipzig seien vier Schulen betroffen, berichtet die “Leipziger Volkszeitung” (Online-Ausgabe). “Wir nehmen die Drohungen sehr ernst”, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung. Zum genauen Inhalt der Drohmeldungen wurde zunächst keine Angabe gemacht.