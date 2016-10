Foto: Fußbälle, über dts Nachrichtenagentur

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FSV Mainz hat am 7. Spieltag in der 1. Bundesliga mit 2:1 gegen den SV Darmstadt gewonnen und sich damit den ersten Heimsieg der Saison gesichert. Die Mainzer bemühten sich von Beginn an, das Kommando zu übernehmen. In der 5. Minute brachte Pablo De Blasis die Gastgeber dann in Führung.

Nach dem Treffer agierten die Darmstädter offensiver, ihren Aktionen fehlte jedoch die Genauigkeit. In der 57. Minute verwandelte Yunus Malli einen Foulelfmeter für die Mainzer. Die Gäste bemühten sich weiter um einen Anschlusstreffer, doch erst in der 93. Minute verkürzte Jérome Gondorf per Elfmeter.