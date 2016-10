Foto: Alexander Dobrindt, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) verbietet dem US-Autobauer Tesla mit einem “Autopiloten” zu werben. Nach Informationen der “Bild am Sonntag” hat das ihm unterstellte Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) den Autohersteller nach mehreren Unfällen aufgefordert, das System nicht mehr als “Autopilot” zu bezeichnen. Der Name sei irreführend, da es sich nur um ein Assistenzsystem handele.

In einem Brief an Tesla-Motors schreibt das KBA: “Um Missverständnissen und falschen Kundenerwartungen vorzubeugen, fordern wir den irreführenden Begriff Autopilot bei der Bewerbung des Systems nicht mehr zu nutzen.”