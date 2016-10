Foto: Robert Habeck, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der schleswig-holsteinische Umweltminister und mögliche Spitzenkandidat der Grünen bei der Bundestagswahl 2017, Robert Habeck, hat seine Partei dazu aufgerufen, sich “selbstbewusst” an der Suche nach einem neuen Bundespräsidenten zu beteiligen. “Die Grünen haben es in der Hand, Kandidaten zu finden, die für ein weltoffenes Deutschland stehen”, sagte Habeck in einem Interview mit der “Neuen Osnabrücker Zeitung” (Samstag). Sie sollten ihre Rolle selbstbewusst spielen.

Es gehe darum, Bewerber zu suchen, “die nicht hinter den Christian-Wulff-Satz zurückfallen: Der Islam gehört auch zu Deutschland”. Der schleswig-holsteinische Vize-Ministerpräsident hob zugleich hervor, dass er nicht “in das gegenwärtige Namens-Ping-Pong einsteigen” werde. In der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten am 12. Februar 2017 wählt, hat Schwarz-Grün eine Mehrheit von 55 Prozent. Rot-Rot-Grün käme auf 50 Prozent.