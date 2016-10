Foto: Frau mit Kopfhörern, über dts Nachrichtenagentur

Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) – Die Sportfreunde Stiller stehen mit “Sturm & Stille” an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit. Auf Platz zwei folgen Green Day mit “Revolution Radio”, auf Rang drei liegt Singer-Songwriterin Norah Jones.

Die Single-Charts führt der Rag`n`Bone Man mit “Human” an, ihm folgen The Chainsmokers feat. Halsey (“Closer”) und DJ Snake feat. Justin Bieber (“Let Me Love You”). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.