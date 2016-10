Foto: Überwachungskamera, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek, hat eine permanente Überwachung mutmaßlicher Selbstmordattentäter durch Videokameras oder Sitzwachen in Haftanstalten gefordert: “Wir brauchen eine permanente Überwachung von potenziellen Selbstmordattentätern in den Haftanstalten”, sagte Radek der “Rheinischen Post” (Freitagsausgabe). Eine solche Dauer-Überwachung “erfordert mehr Personal für Sitzwachen vor der Zelle oder für die Videoüberwachung”, so der GdP-Vize. “Nicht nur die Polizei, alle Sicherheitsbehörden müssen sich stärker auf die Denkweise eines Selbstmordattentäters einstellen.”

Ein mutmaßlicher IS-Terrorist sei kein “herkömmlicher” Verdächtiger. “Wir müssen verinnerlichen, dass dieser Tätertypus sich selbst aufgegeben hat”, sagte er.