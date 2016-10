Foto: Frank-Walter Steinmeier, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Außenminister Frank-Walter Steinmeier hat zum Tod von Thailands König Bhumibol Adulyadej kondoliert. Unermüdlich habe sich der König für Frieden und für das Wohlergehen des thailändischen Volkes eingesetzt und sei deshalb von den Menschen in Thailand mit bemerkenswerter Hingabe verehrt worden. Auch “zu der tief verwurzelten Freundschaft zwischen unseren Ländern” habe König Bhumibol beigetragen.

“Die Welt hat einen herausragenden Monarchen und ein Staatsoberhaupt verloren, dessen Bedeutung weit über Asien hinausreicht”, so Steinmeier in einer Erklärung am Donnerstag. Der Königspalast in Bangkok hatte zuvor mitgeteilt, dass Bhumibol im Alter von 88 Jahren verstorben sei. Er war das zuletzt am längsten amtierende Staatsoberhaupt der Welt sowie der am längsten amtierende Monarch in der Geschichte Thailands. Er hatte den Thron 1946 übernommen.